Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною вітчизняною артисткою. Зірка довгий час була солісткою "Время и Стекло", а зараз зайнялася сольною кар'єрою. Артистка також бере участь у багатьох талант шоу і веде активно сторінки в соціальних мережах, де за нею стежать мільйони українців.
На новому сторіс Надя з'явилася в шкіряному костюмі. Зірка стояла перед дзеркалом і демонструвала свій образ.
На ще одному сторіс Надя вже розвернулася спиною, демонструючи розкішний образ. Зірка стояла в коридорі українського телеканалу, захоплюючи фігуркою.
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А на наступному сторіс Надя вже була на вулиці, ховаючись під капюшоном.
"- Можна з вами сфотографуватися ?
- Так", - написала діалог надя і показала, в якому вигляді готова робити фото.
Наагадаємо, Дорофєєва в екстра-міні з блискіток повторила свій кращий образ з "Голосу країни"
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