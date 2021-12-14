Співачка Надя Дорофєєва, яка раніше була солісткою групи "Время и Стекло", показала стильний лук, поділившись з українцями в Instagram.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною вітчизняною артисткою. Зірка довгий час була солісткою "Время и Стекло", а зараз зайнялася сольною кар'єрою. Артистка також бере участь у багатьох талант шоу і веде активно сторінки в соціальних мережах, де за нею стежать мільйони українців.

На новому сторіс Надя з'явилася в шкіряному костюмі. Зірка стояла перед дзеркалом і демонструвала свій образ.

На ще одному сторіс Надя вже розвернулася спиною, демонструючи розкішний образ. Зірка стояла в коридорі українського телеканалу, захоплюючи фігуркою.

А на наступному сторіс Надя вже була на вулиці, ховаючись під капюшоном.

"- Можна з вами сфотографуватися ?

- Так", - написала діалог надя і показала, в якому вигляді готова робити фото.

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