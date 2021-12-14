Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной отечественной артисткой. Звезда долгое время была солисткой "Время и Стекло", а сейчас занялась сольной карьерой. Артистка также участвует во многих талант шоу и ведет активно странички в социальных сетях, где за ней следят миллионы украинцев.
На новом сторис Надя появилась в кожаном костюме. Звезда стояла перед зеркалом и демонстрировала свой образ.
На еще одном сторис Надя уже развернулась спиной, демонстрируя роскошный образ. Звезда стояла в коридоре украинского телеканала, восхищая фигуркой.
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А на следующем сторис Надя уже была на улице, прячась под капюшоном.
"- Можно с вами сфотографироваться ?
- Да", - написала диалог надя и показала, в каком виде готова делать фото.
Напомним, Дорофеева в экстра-мини из блесток повторила свой лучший образ с "Голосу країни"
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Также Politeka сообщала, что Надя Дорофеева в преддверии нового "Голосу країни" показала свои самые яркие образы