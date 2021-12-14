Певица Надя Дорофеева, которая раньше была солисткой группы "Время и Стекло", показала стильный лук, поделившись с украинцами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной отечественной артисткой. Звезда долгое время была солисткой "Время и Стекло", а сейчас занялась сольной карьерой. Артистка также участвует во многих талант шоу и ведет активно странички в социальных сетях, где за ней следят миллионы украинцев.

На новом сторис Надя появилась в кожаном костюме. Звезда стояла перед зеркалом и демонстрировала свой образ.

На еще одном сторис Надя уже развернулась спиной, демонстрируя роскошный образ. Звезда стояла в коридоре украинского телеканала, восхищая фигуркой.

А на следующем сторис Надя уже была на улице, прячась под капюшоном.

"- Можно с вами сфотографироваться ?

- Да", - написала диалог надя и показала, в каком виде готова делать фото.

Напомним, Дорофеева в экстра-мини из блесток повторила свой лучший образ с "Голосу країни"

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