Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська стала популярною вітчизняною співачкою. Зірка вже більше 20 років на сцені і отримала звання Народної артистки України. Також у артистки є продюсерський центр, а ще Наталя постійно бере участь в талант-шоу. Цього року Могилевську покликали судити проект" Співають всі", де вона була головний суддею. Не забуває Наталя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових знімках Наталя показала кілька образів. Зірка була в ефектних сукнях. А на одному з фото з'явилася в червоному піджаку і зі спідницею з великим розрізом.
Могилевська запропонувала вибрати найкращий наряд, ставлячи палець вгору або смайлик з посмішкою, але перевернутий.
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Нагадаємо, Могилевська приготувалася до торжества, показавши святкові декорації
А ще Politeka писала, що Наталя Могилевська в сукні з ефектним розрізом не змогла стримати емоцій
А ще Politeka повідомляла, що екс-підопічний Могилевської Дантес після сварок змусив її пишатися ним через роки