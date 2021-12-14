Співачка Наталія Могилевська, яка була головною суддею першого сезону шоу "Співають всі", показала ефектні образи, поділившись з українцями.

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська стала популярною вітчизняною співачкою. Зірка вже більше 20 років на сцені і отримала звання Народної артистки України. Також у артистки є продюсерський центр, а ще Наталя постійно бере участь в талант-шоу. Цього року Могилевську покликали судити проект" Співають всі", де вона була головний суддею. Не забуває Наталя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових знімках Наталя показала кілька образів. Зірка була в ефектних сукнях. А на одному з фото з'явилася в червоному піджаку і зі спідницею з великим розрізом.

Могилевська запропонувала вибрати найкращий наряд, ставлячи палець вгору або смайлик з посмішкою, але перевернутий.

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