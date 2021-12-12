Певица и продюсер Наташа Могилевская показала, как уже празднует Новый год, поделившись фото на своей страничке в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является популярной отечественной артисткой и продюсером. Звезда недавно была главной судьей в шоу "Співають всі", где уже объявили о кастинге для второго сезона. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Могилевская появилась в белом наряде. Звезда стояла у стола с белой маленькой елкой. Также в подсвечниках стояли две большие свечи. А возле новогоднего дерева разместились две фигурки. Наталья улыбалась, демонстрируя роскошный образ.

"У меня уже Новый год. А у вас?", - написала Могилевская.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красота какая. И фоточка нежная", "У нас тоже", "Красота", "Как красиво", "Очень нежное фото", "Тоже елочку нарядили", "У нас тоже", "А у нас ещё нет, он будет с 31 на 1-е".

Напомним, артистка и продюсер Наталья Могилевская в платье с эффектным разрезом не смогла сдержать эмоций

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