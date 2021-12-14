Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская стала популярной отечественной певицей. Звезда уже более 20 лет на сцене и получила звание Народной артистки Украины. Также у артистки есть продюсерский центр, а еще Наталья постоянно участвует в талант-шоу. В этом году Могилевскую позвали судить проект "Співають всі", где она была главный судьей. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых снимках Наталья показал несколько образов. Звезда была в эффектных платьях. А на одном из фото появилась в красном пиджаке и с юбкой с большим разрезом.

Могилевская предложила выбрать самый лучший наряд, ставя палец вверх или смайлик с улыбкой, но перевернутый.

Напомним, Могилевская приготовилась к торжеству, показав праздничные декорации

А еще Politeka писала, что Наталья Могилевская в платье с эффектным разрезом не смогла сдержать эмоций

А еще Politeka сообщала, что экс-подопечный Могилевской Дантес после размолвок заставил ее гордиться им спустя годы