Як передає Politeka.net, в Instagram у Ірини Сопонару з'явилося фото, де вона козирнула стрункою фігуркою поруч з подружкою. Сопонару була одягнена в модну коротку спідницю і топ, які були покриті пір'ям. Коротка стрижка ефектної блондинки надала образу особливої зухвалості, а яскравий макіяж додав святкового настрою образу. Особливу увагу привернула засмагла шкіра актриси.
В руках дівчини тримали келихи з шампанським. Виглядали вони неймовірно.
"Дивимося, як горять дедлайни", - жартівливо підписала фото зірка.
У коментарях красуням залишили масу приємних слів.
"Ээээй!", "Іра, я тебе люблю", "Найкращі", "Класні", "красуні", "які ви милі", "Іра, вам дуже пасує ця зачіска. Просто бомба", "Який крутий наряд. Чудо", - пишуть користувачі Мережі.
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Зазначимо, що нещодавно Ірина Сопонару зважилася обрізати своє довге волосся. Красуня кардинально змінила імідж.
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