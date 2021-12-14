Як передає Politeka.net, в Instagram у Ірини Сопонару з'явилося фото, де вона козирнула стрункою фігуркою поруч з подружкою. Сопонару була одягнена в модну коротку спідницю і топ, які були покриті пір'ям. Коротка стрижка ефектної блондинки надала образу особливої зухвалості, а яскравий макіяж додав святкового настрою образу. Особливу увагу привернула засмагла шкіра актриси.

В руках дівчини тримали келихи з шампанським. Виглядали вони неймовірно.

"Дивимося, як горять дедлайни", - жартівливо підписала фото зірка.

У коментарях красуням залишили масу приємних слів.

"Ээээй!", "Іра, я тебе люблю", "Найкращі", "Класні", "красуні", "які ви милі", "Іра, вам дуже пасує ця зачіска. Просто бомба", "Який крутий наряд. Чудо", - пишуть користувачі Мережі.

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Ірина Сопонару

Зазначимо, що нещодавно Ірина Сопонару зважилася обрізати своє довге волосся. Красуня кардинально змінила імідж.

Ірина сопонару

Нагадаємо, що Сопонару зачарувала сміливою зміною іміджу: "Ми різні, але...".

Як повідомляла Politeka, Сопонару приголомшила зовнішністю в новому образі: "Лялечка".

Також Politeka писала, що Сопонару захопила українців фігуркою: "яка тендітна...".