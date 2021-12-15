Скандальний український блогер Олександр Волошин, який нещодавно зробив пропозицію співачці та акторці Анні Трінчер, зважився збільшити собі розмір губ.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 20-річна українська блогерка, співачка та акторка Анна Трінчер, якій нещодавно зробив пропозицію руки та серця скандальний блогер Олександр Волошин, розповіла шанувальникам, що її наречений вирішив збільшити собі губи. Трінчер, яка й сама вже не раз робила цю процедуру, підтримала хлопця і навіть знімала весь процес.

Коли молоді люди їхали до косметолога, Волошина попередили, що це дуже боляче.

"Почекай, Аня сказала, що це не боляче", - здивувався наречений Трінчер.

Вже у косметолога хлопець зізнався, що він дуже боїться.

"Я дуже боюся. Я перед татуюванням боявся, але як я зараз боюсь навіть не можу передати словами", - сказав Волошин.

Трінчер заспокоїла нареченого та сказала, що ефект через певний час зникне, на що Волошин вирішив продемонструвати свої губи до збільшення.

"Фу, ну зая…", - сказала дівчина.

Також Анна Трінчер показала реакцію батьків та родичів свого нареченого на те, що він збільшив губи. Мама Олександра навіть розплакалася від шоку.

"Що ти зробив уже? Це пі***ц повний", - сказала бабуся Олександра.

Потім Волошин похизувався результатом.

Рaніше Politeka писала, що заручини Анни Трінчер обернулися скандалом, співачка звернулася до мами: "Давай не будемо...".

Нагадаємо, що Ірина Білик взяла в облогу роззадорену Анну Трінчер, момент потрапив на відео: "Як так можна?".

А ще Politeka повідомляла Ірина Білик допомогла молодим співачкам Трінчер і Jerry Heil, подробиці: "Мені не шкода".