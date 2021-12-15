Як пише Politeka.net, у своєму Instagram 20-річна українська блогерка, співачка та акторка Анна Трінчер, якій нещодавно зробив пропозицію руки та серця скандальний блогер Олександр Волошин, розповіла шанувальникам, що її наречений вирішив збільшити собі губи. Трінчер, яка й сама вже не раз робила цю процедуру, підтримала хлопця і навіть знімала весь процес.
Коли молоді люди їхали до косметолога, Волошина попередили, що це дуже боляче.
"Почекай, Аня сказала, що це не боляче", - здивувався наречений Трінчер.
Вже у косметолога хлопець зізнався, що він дуже боїться.
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"Я дуже боюся. Я перед татуюванням боявся, але як я зараз боюсь навіть не можу передати словами", - сказав Волошин.
Трінчер заспокоїла нареченого та сказала, що ефект через певний час зникне, на що Волошин вирішив продемонструвати свої губи до збільшення.
"Фу, ну зая…", - сказала дівчина.
Також Анна Трінчер показала реакцію батьків та родичів свого нареченого на те, що він збільшив губи. Мама Олександра навіть розплакалася від шоку.
"Що ти зробив уже? Це пі***ц повний", - сказала бабуся Олександра.
Потім Волошин похизувався результатом.
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