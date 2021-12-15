Як передає Politeka.net, Нацвідбір на "Євробачення-2022" вже стартував. Як відомо, цього року перемогу здобула група "Maneskin" з Італії, тому конкурс пройде в цій країні, в місті Турин.
Так, на фан-сторінці Міжнародного конкурсу "Євробачення" розповіли, хто висловився про своє бажання взяти участь у Нацвідборі. Стало відомо, що перші, хто заявив про своє бажання брати участь були: Wellboy, ZELENOOKA, ROXOLANA, Michael Soul.
"Кого ви бачите учасником відбіркового туру або представником України на Євробаченні-2022?", — запитали на акаунті.
Шанувальники конкурсу залишили безліч коментарів під фото: "А хто це?", "Нікого з них навіть не знаю і не слухаю", "Краще б, поїхала група The Hardkiss", "Хто вони взагалі такі?".
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Всім, хто хоче взяти участь у Національному відборі на "Євробачення-2022", потрібно надіслати свої заявки до 10 січня.
"Бажаючі можуть відправити свої заявки до 10 січня (включно), списки учасників будуть оголошені 24 січня",- розповідають на фан-сторінці.
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