Як передає Politeka.net, Мадонна є всесвітньо відомою американською співачкою. Також вона прославилася як актриса і продюсер. Мадонна вражає своїм виглядом, адже співачці вже 63 роки, і її зовнішність можна порівняти з наймолодшими красунями.

Так, цього разу співачка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Мадонна у широких джинсах з дірками, і спортивній жилетці бежевого кольору позує на камеру. Свій образ вона доповнила кольоровою панамкою ручної в'язки (щоб подивитися всі знімки, доскролльте до кінця сторінки).

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Відчував себе такою натхненною, що мені довелося прибрати театр", — розповівши Мадонна.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Хотів би бути там", "Дякуємо за підвищений рівень санітарії, але, будь ласка, запишіть новий альбом", "Королева стилю", "Мадонна, я тебе теж підміту, і я завжди витираю за тебе", "Випусти альбом, королева. Я знаю, що ви працюєте над одним!".

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