Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером на просторах мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк" з Микитою Добриніним. Більше як рік тому пара одружилася і нещодавно у них народився син - Лев.

Так, цього разу дружина "Холостяка" Добриніна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Даша Квіткова опублікувала приклад повідомлень, які розсилають шахраї. Вона попередила українців про нову схему обману.

"Нове розлучення. Якщо ви бачите, що вам хтось пише з незрозумілого аккаунта про те, що ви щось виграли та просить перейти за посиланням або щось оплатити - це розлучення. Тому що у мене в конкурсі, У мене особисто, ви ні за що не платите, навіть за доставку, якщо ви виграли приз. Відповідно, не ведіться на це", - попередила Даша Квіткова.

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