Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын - Лев.

Так, на этот раз жена "Холостяка" Добрынина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Квиткова опубликовала пример сообщений, которые рассылают мошенники. Она предупредила украинцев о новой схеме обмана.

"Новый развод. Если вы видите, что вам кто-то пишет с непонятного аккаунта о том, что вы что-то выиграли и просит перейти по ссылке или что-то оплатить - это развод. Потому что у меня в конкурсе, у меня лично, вы ни за что не платите, даже за доставку, если вы выиграли приз. Соответственно, не ведитесь на это", — предупредила Даша Квиткова.

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