Як пише Politeka.net, Макс Тарапата, якого в шоу" Холостячка " відкинула головна героїня Злата Огневич, є успішним вітчизняним бізнесменом. Завдяки романтичному шоу учасник став досить популярним блогером в Instagram. Там він багато розповідає цікавого, а також взаємодіє з фанатами.

"Можете задавати їх тут", - запропонував поговорити з українцями Макс в сторіс Instagram.

"Які у вас стосунки з Ксюшею? А то всі за Злату напевно запитують", - написав фоловер.

"З Ксенією Мішиной бачилися один раз на зйомках першого випуску "Як вийти заміж", але толком не спілкувалися. Вона дуже хороша", - написав у відповідь Макс.

"У скільки разів життя стало активніше після проекту?",- запитав ще один фанат.

"Життя стало в рази більш насиченим і цікавіше! По-перше, я пережив багато нових емоцій і отримав такий досвід, який навіть не знаю, де і як ще отримати. По-друге, я ніколи не бачив себе з боку, тому зараз цікавий етап роботи над собою. По-третє, в моєму колі з'явилися просто приголомшливі люди", - написав Тарапата.

Нагадаємо, Макс Тарапата посміявся над "Холостячкою" в компанії кинутої Огневич

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