Як пише Politeka.net, нещодавно українці дізналися переможця шоу в проекті" Холостячка 2 " зі Златой Огневич, яке закінчили знімати набагато раніше. У пост-шоу, яке вийшло відразу після фіналу, стало відомо, що перемогти проекту Андрій Задворний кинув зіркову "Холостячку" Злату Огневич і співачка дуже болісно зараз переживає розрив. Але це дало Андрію популярність-на його Instagram тепер підписані десятки тисяч фанатів. У нових сторіс Задворний вирішив поговорити з українцями.

"Ваше запитання:", - запропонував ставити запитання українцям Андрій.

"Ви здатні любити довго..? Або не вірите в довгі відносини?",- написав фанат.

"У попередніх стосунках я любив дівчину дуже сильно і хотів бути з нею. Після зради з її боку я зрозумів, що не можу більше бути з нею і їй довіряти. Мені було дуже боляче і важко", - було написано у відповіді.

"Чи вільне ваше серце зараз?",- запитав другий фанат.

"Так", - лаконічно відповів Андрій.

Нагадаємо, Задворний з "Холостячки" розповів про почуття і причини розставання зі Златою Огневич

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