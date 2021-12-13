Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в международном конкурсе Евровидение в 2013-ом, где одержала 2 место. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", где победу одержал Андрей Задворный.

Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Злата Огневич позирует в элегантном брючном костюме, раскинув ноги. Под фото она решила обратиться к украинцам и поблагодарить за поддержку.

"Жизнь - это праздник и увлекательная игра! Нет победителей и проигравших - время всё расставит на свои места. Я знаю точно, что уже не буду прежней, кем была до всех событий последнего времени. И знаете, я очень этому рада. Я благодарна и за трансформацию, и за путь, который начала к себе



Благодарю ВСЕХ за поддержку, теплоту и такое количество похожих женских историй, которые я получила за эти дни! Я чувствую, что не одна! Нас так много - женщин, которые обрели силу и нашли новый смысл в жизни. Я горжусь Вами

Настроение на фото создала очень крутая команда!!! Девчонки, рада нашему знакомству", — поделилась Злата Огневич.

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