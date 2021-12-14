Победитель шоу "Холостячка-2" Андрей Задворный ответил всем хейтерам, и прокомментировал все домыслы о том, почему он в итоге отвергнул Злату Огневич.

Бизнесмен Андрей Задворный победил на шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич, передает Politeka.net. На пост-шоу стало известно, что пара разошлась спустя 1,5 месяца после завершения съемок.

Бизнесмен решил уйти от певицы, ведь его чувства пропали, что стало большим для нее ударом.

После победы и таких признаний на бывших возлюбленных вылилось много негатива в соцсетях. В частности, пользователи Сети стали гадать, почему Андрей Задворный разорвал отношения: некоторые предполагают, что тот лишь пропиарился на проекте, другие же - не смог "потянуть" артистку финансово.

В новых сторис бизнесмен рассказал, что зарождаться чувства к Злате Огневич стали в процессе знакомства и свиданий.

Победитель шоу отрицает, что использовал певицу ради пиара.

"Так объясните мне, дорогие, почему я не дождался последнего пост-шоу, чтобы просто получить все лавры себе? Не потянул время до выгодного момента в расставании, почему я пришел к ней и сказал об этом? Я же мог ходить с ней на светские мероприятия, мы могли бы стать главной обсуждаемой парой года? Не вяжется? Не чувствуете? Может, потому что не в этом дело?", - рассказал Андрей Задворный.

К тому же домыслы о том, что бизнесмен не сможет финансово "потянуть" звезду также безосновательные, ведь у него большой опыт в бизнесе.

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