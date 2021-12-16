Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров дуже популярний вітчизняний телеведучий завдяки своєму проекту "Світ навиворіт", яким вже зайнятий 11 років. На сторінці " ЖВЛ " в Instagram з'явилися факти з життя Дмитра і українцям запропонували вгадати, які з них не правдиві.
"1. Вміє грати на музичному інструменті.
2. Перші гроші заробив, працюючи водієм.
3. У всі свої подорожі Дмитро бере талісман.
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4. Мріє про великий будинок, папузі і Собаці.
5. Був учасником "Танців з зірками", - написано було на картинці.
"Як добре ти знаєш ведучого Дмитра Комарова? Тепер перевіримо!
Гортай карусель і знаходь серед 5 фактів про зірку один неправильний", - написано було під фото.
Фанати почали активно ставити лайки і писати свої здогади:
"1-й факт-не правда", "якийсь з перших чотирьох", "я люблю дивитися передачі його насолоджуюся".
Нагадаємо, Комаров з "Світ навиворіт" об'їздив весь світ і розповів, що думає про Україну
А ще Politeka писала, що Комарова з "Світ навиворіт" за тисячі кілометрів від будинку безжально відхльостали
Також Politeka повідомляла, що Комаров зізнався, чи готовий кинути "Світ навиворіт" після 11 років