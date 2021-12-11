Трэвел-блогер Дмитрий Комаров, звезда шоу "Мир наизнанку", разоткровенничался о начале карьерного пути, поделившись в Инстаграм фото.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров является успешным блогером и путешественником, ведя программу "Мир наизнанку". Артист в Инстаграм рассказал о первом выпуске, который он сделал в 2010 году.

Фотографиях Дмитрий был с более длинной прической и путешествовал по Камбодже. Звезда показал подборку из первого сезона "Мир наизнанку".

"11 лет назад, 11 декабря 2010 года в эфир вышел первый выпуск программы «Мир наизнанку» про Камбоджу. Экспериментальный, снятый в стиле «а попробую так», смонтированный «на коленке» вместе с Виталиком Нарышкиным в комнатушке площадью 4-5 квадратных метров. Сделанный, как я думал, для городского киевского телеканала «Сити», но вышедший в эфир 1+1. Как сейчас помню период, когда ждал ответ, подошли ли мои тестовые пробы пера каналу, или все это пойдет «в корзину». Грубо говоря, тогда я и в душ ходил с телефоном, чтобы не пропустить звонок. И вот телефонный звонок: «Привет, 11 декабря на 1+1». Что? На 1+1? Я не верил в то, что слышу. Я даже не осмеливался думать про общенациональный телеканал. Но мои первые видео продюсерам очень понравились и первый сезон сразу же поставили в эфир.

Сегодня передавал поздравления нашей юной зрительнице, которая родилась в день первого эфира «Мир наизнанку» - 11 декабря 2010 года. Ей сегодня 11 лет. Ровесница программы. Лично мне с трудом верится, что уже есть дети, которые не просто выросли на этой программе, но и даже её полные ровесники. Очень приятно.

Устали ли я за 11 лет? Очень. Готов ли бросить «Мир наизнанку»? Нет!) Потому что очень хорошо чувствую связь со зрителем и вижу, что мы нужны. Я не «выдохся» и снимаю с удовольствием. Снимаю не потому, что так надо, а потому, что без этого просто не представляю свою жизнь. Вот сейчас сижу на другом краю планеты и пишу этот пост в номере отеля. Первые съемки для меня были, будто вчера. И ощущаю я себя так же, как и в далеком 2010: азартным пацаном, которому всё интересно, и который по несколько месяцев «копается» в каждой стране, пытаясь удивить себя самого, а значит и зрителя. Я сам, работая над программой, наблюдаю, как «Мир наизнанку» меняется, взрослеет и эволюционирует. 11 лет – отличный возраст. Это много или мало? Для проекта на телевидении – не мало. Для меня лично - и не много, и не мало. Я просто живу этим, у меня нет «эмоционального выгорания», о чем иногда спрашивают коллеги. Я обожаю то, чем занимаюсь. И сейчас снимаю новый сезон, который обязательно вас удивит", - написал Дмитрий.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя любимая программа! Спасибо вам за вашу работу!", "Самая лучшая передача, самый лучший ведущий", "Поздравляю. Лучше передачи нет. Вы очень классные", "Дима, не бросайте снимать. Это лучшее, что есть на телевидении".

Напомним, как изменился Комаров из "Мир Наизнанку" за 11 лет, в сети показали фото

А еще Politeka сообщала, что Комаров из "Мир наизнанку" расцвел рядом с на 14 лет младше женой

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир Наизнанку" рассказал о трагедии в Карпатах



