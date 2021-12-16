Шоу "Україна має талант" повернулося на екрани після декількох років перерви, передає Politeka.net. На непередбачувану програму прийшло багато талановитих українців в тій чи іншій області.
Зокрема, цього разу на проект прийшов Владислав - ілюзіоніст. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Судячи з анонсу, хлопець здивує навіть скептично налаштованого телеведучого Сергія Притулу. Однак, найімовірніше, більше всіх "дісталося" Ксенії Мішиній - ілюзіоніст розгадає секрет зірки - пароль від її телефону і влізе в нього.
"Це як?", - запитати Ксенія Мішина.
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Відео швидко зібрало понад 40 тисяч переглядів і багато коментарів:
"Дивлячись на деяких фокусників, думаєш: як вони це роблять. Просто за межею розуміння"," це теж саме, що дивитися реслінг і вірити, що там б'ються по-справжньому", " з такого прекрасного шоу зробили подобу Битви екстрасенсів ) шкода)", " краще вже фокуси дивитися або просто тих, у кого немає таланту несуть всяку нісенітницю, ніж кожен раз одні повітряні піруети. Ой-ой, зараз впаде. Реально набридло".
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