На шоу "Україна має талант" кожен, хто прийшов, хоче здивувати журі і глядачів, цього разу один з учасників зважився навіть розгадати секрет актриси Ксенії Мішиної.

Шоу "Україна має талант" повернулося на екрани після декількох років перерви, передає Politeka.net. На непередбачувану програму прийшло багато талановитих українців в тій чи іншій області.

Зокрема, цього разу на проект прийшов Владислав - ілюзіоніст. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Судячи з анонсу, хлопець здивує навіть скептично налаштованого телеведучого Сергія Притулу. Однак, найімовірніше, більше всіх "дісталося" Ксенії Мішиній - ілюзіоніст розгадає секрет зірки - пароль від її телефону і влізе в нього.

"Це як?", - запитати Ксенія Мішина.

Відео швидко зібрало понад 40 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Дивлячись на деяких фокусників, думаєш: як вони це роблять. Просто за межею розуміння"," це теж саме, що дивитися реслінг і вірити, що там б'ються по-справжньому", " з такого прекрасного шоу зробили подобу Битви екстрасенсів ) шкода)", " краще вже фокуси дивитися або просто тих, у кого немає таланту несуть всяку нісенітницю, ніж кожен раз одні повітряні піруети. Ой-ой, зараз впаде. Реально набридло".

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