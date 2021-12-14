Хореограф и танцор Евгений Кот, которого пригласили в новом сезоне "Україна має талант" судьей вместе с партнершей по "Танцях з зірками" Ксенией Мишиной, показал, как делает утреннюю зарядку.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот является популярным отечественным хореографом и танцором. Звезда вместе с партнершей по "Танцям з зірками" Ксенией Мишиной стали судьями проекта "Україна має талант". Третьим судьей стал популярный телеведущий Сергей Притула. На новых сторис в Инстаграм Евгений Кот показал, как делает утреннюю тренировку во второй половине дня.

На новых сторис Евгений появился в штанах и без футболки. Звезда держал в руках штангу, с которой занимался.

"Рано не сделал зарядку, сейчас догоняю", - написал Евгений Кот под фото.

До этого звезда поздравил всех с первым снегом.

"Доброе утро. Поздравляю всех с первым снегом. Наконец-то немножко больше ярче на улице, а не такая серость", - написал артист на сторис.

Напомним, судья "Україна має талант" Кот в пижаме засветил свою громадную гардеробную

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