Как пишет Politeka.net, Евгений Кот является популярным отечественным хореографом и танцором. Звезда вместе с партнершей по "Танцям з зірками" Ксенией Мишиной стали судьями проекта "Україна має талант". Третьим судьей стал популярный телеведущий Сергей Притула. На новых сторис в Инстаграм Евгений Кот показал, как делает утреннюю тренировку во второй половине дня.
На новых сторис Евгений появился в штанах и без футболки. Звезда держал в руках штангу, с которой занимался.
"Рано не сделал зарядку, сейчас догоняю", - написал Евгений Кот под фото.
До этого звезда поздравил всех с первым снегом.
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"Доброе утро. Поздравляю всех с первым снегом. Наконец-то немножко больше ярче на улице, а не такая серость", - написал артист на сторис.
Напомним, судья "Україна має талант" Кот в пижаме засветил свою громадную гардеробную
Также Politeka сообщала, что парень с редчайшим даром заставил Притулу и Ефросинину содрогнуться от ужаса
А еще Politeka писала, что Притула, Кот и Мишина резко оборвали выступление участника "Україна має талант"