Співачка Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою" і страждає від розпалися відносин після шоу, вирішила розповісти, через що на неї скаржаться.

Зовсім недавно шоу" Холостячка-2 " закінчилося черговим скандалом. Злата Огневич прийняла кільце від бізнесмена Андрія Задворного, проте той кинув її буквально через місяць відносин без будь-яких пояснень, передає Politeka.net.

В цей раз Огневич розповіла, як заважає своїм співом сусідам ночами. Було дуже пізно, але зірка продовжувала співати, навіть знаючи, що сусіди це чують і їм це не подобається.

Причому після цього артистка ще й поскаржилася, що сусіди незадоволені: «Шкода, що вже так пізно і не можна голосно співати. І мої сусіди можуть прийти і викликати поліцію, ну як зазвичай вони роблять. Так що піду я вчити Пдр» - висловилася Огневич.

Відзначити, Огневич є власницею розкішних апартаментів в хмарочосі в одному з найбільш елітних ЖК Києва. Згідно з інформацією з Реєстру прав про нерухоме майно, площа двокімнатної квартири Злати становить 79 квадратних метрів.

Нагадаємо, на пост-шоу проекту «Холостячка» обговорили долю колишніх учасників. Як виявилося, Андрій Задворный несподівано пішов від Злати Огневич, так як його почуття пропали. Для співачки слова коханого були ударом, і до цих пір вона згадує їх з болем у серці.

Після випуску пост-шоу кинута артистка вийшла в ефір свого Instagram і попросила людей не надсилати їй пости від колишнього, адже вони розлучилися 18 жовтня.

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