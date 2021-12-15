Певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой" и страдает от распавшихся отношений после шоу, решила рассказать, из-за чего на нее жалуются.

Совсем недавно шоу "Холостячка-2" закончилось очередным скандалом. Злата Огневич приняла кольцо от бизнесмена Андрея Задворного, однако тот бросил ее буквально через месяц отношений без каких-либо объяснений, передает Politeka.net.

В этот раз Огневич рассказала, как мешает своим пением соседям по ночам. Было очень поздно, но звезда продолжала петь, даже зная, что соседи это слышат и им это не нравится.

Причем после этого артистка еще и пожаловалась, что соседи недовольные: «Жаль, что уже так поздно и нельзя громко петь. И мои соседи могут прийти и вызвать полицию, ну как обычно они делают. Так что пойду я учить Пдр» - высказалась Огневич.

Отметим, Огневич является владелицей роскошных апартаментов в небоскребе в одном из самых элитных ЖК Киева. Согласно информации из реестра прав о недвижимом имуществе, площадь двухкомнатной квартиры Златы составляет 79 квадратных метров.

Напомним, на пост-шоу проекта «Холостячка» обсудили судьбу бывших участников. Как оказалось, Андрей Задворный неожиданно ушел от Златы Огневич, так как его чувства пропали. Для певицы слова любимого были ударом, и до сих пор она вспоминает их с болью в сердце.

После выпуска пост-шоу брошенная артистка вышла в эфир своего Инстаграм и попросила людей не присылать ей посты от бывшего, ведь они расстались 18 октября.

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