Українці розкритикували новий склад тренерів "Голосу країни", до якого увійшли Олексій Потапенко (Потап), Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Святослав Вакарчук з "Океан Ельзи".
Як пише Politeka.net, українці в очікуванні нового сезону шоу" Голос країни", яке вже скоро знову повернеться на екрани українських телеглядачів. А поки на сторінці в Instagram шоу продовжують підігрівати публіку, випускаючи бекстейдж проморолика до нового сезону.
На відео були судді, які брали участь у зйомці. Також можна побачити Катю Осадчу та Юрія Горбунова.
"Ще більше бекстейджу зі зйомок проморолика для нового сезону "Голосу країни", - було написано під відео.
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"Клас, будемо чекати", " ні, ні. Не Полякова, через неї дивитися не буду супер нахабна і невихована"," посмішка слави, любов"," через Полякову дивитися немає бажання, якась невихована вульгарна сільська баба, що язик за зубами не може утримати", " даремно взяли Полякову,Маску не дивилася через її криків,тепер і Голос не подивишся. Навчили б її, як потрібно вести на ТБ чи що", питання до пана Завадюка-чому немає тренувань, які співають українські пісні, крім Вакарчука? Вас несе не в ту сторону, Танці з зірками вже полетіли до всіх чортів, тому що ні кого не цікавить Хто з ким розійшовся - зійшовся, та Скільки троянд коштує тарілка борщу для чоловіка. Ми, глядачі, хочемо бачити, як талановиті українські співаки шукають нові таланти, а замість цього нам пропонують три російські тренери".
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