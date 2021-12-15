Переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім відповів на звинувачення одного з користувачів мережі, у свою чергу інші також за нього заступилися.

16-річний Муаяд Абдельрахім завоював перемогу в першому сезоні шоу "Співають всі" , в результаті він отримав 500 тисяч гривень, повідомляє Politeka.net. Гроші неповнолітній артист вирішив направити на розвиток творчості.

Нещодавно Муаяд записав і випустив нову пісню, яка навіть прозвучить в одній з українських кінострічок.

"МОЯ пісня З'ЯВИТЬСЯ у фільмі "Любов і блогери" 😱 🎥 У мене досі шок!!! Пісня "Лунапарк" зазвучить у фільмі @bloggers_cinema 🤩", - написав артист.

За п'ять годин пост зібрав багато лайків і коментарів. Користувачі Мережі вітали співака з такою подією. Однак були й ті, хто нагадали - пісню "Лунапарк" раніше виконувала Міка Ньютон.

"Це пісня @mikanewton, а не твоя 🙈... Називати пісню, яку написав не ти, своєю піснею, це пекельна маячня. Сказав би "мій кавер на пісню @mikanewton", і не було б ніяких питань, навіщо ж так відверто брехати", - написав користувач.

"Мені дали права на ремейк, виконання і ротацію. А заздрість - погане почуття😀", - відповів Муаяд і його підтримали інші користувачі Мережі, мовляв молодий артист дав "друге" життя пісні.

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