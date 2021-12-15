Як повідомляє Politeka.net, відомий український продюсер і виконавець Потап (Олексій Потапенко) у програмі "Зірковий шлях" розповів про свої плани "підзаробити" на вечірці з приводу річниці весілля. Так, артист зазначив, що потрапити на торжество зможе будь-хто, хто викладе за вхід 5 тисяч доларів.
Однак, не все так однозначно. За словами Потап, "зароблені" на вечірці гроші вони з дружиною Настею Каменських відправлять на благодійному. І це буде не просто торжество, а цілий концерт з іменитими зірками.
Як зазначив Олексій, вони з Настею планують пишно відзначати річницю свого весілля щороку 23 травня. І зробити з цього справжнє шоу, запросивши навіть світових зірок. Наприклад, Потап мріє влаштувати вечірку з репером Snoop Dogg.
"Щороку, 23 травня, ми в Києві будемо влаштовувати наше чергове відкрите весілля", - каже Олексій і ділиться планами зробити платних вхід на захід, щоб зібрати гроші на благодійність.
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