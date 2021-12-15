Как сообщает Politeka.net, известный украинский продюсер и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) в программе "Зірковий шлях" рассказал о своих планах "подзаработать" на вечеринке по поводу годовщины свадьбы. Так, артист отметил, что попасть на торжество сможет любой, кто выложит за вход 5 тысяч долларов.
Однако, не все так однозначно. По словам Потапа, "заработанные" на вечеринке деньги они с женой Настей Каменских отправят на благотворительном. И это будет не просто торжество, а целый концерт с именитыми звездами.
Как отметил Алексей, они с Настей планируют пышно отмечать годовщину своей свадьбы каждый год 23 мая. И сделать из этого настоящее шоу, пригласив даже мировых звезд. Например, Потап мечтает устроить вечеринку с репером Snoop Dogg.
"Каждый год, 23 мая, мы в Киеве будем устраивать нашу очередную открытую свадьбу", - говорит Алексей и делится планами сделать платных вход на мероприятие, чтобы собрать деньги на благотворительность.
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Напомним, Экс-возлюбленный Каменских не исчез из ее жизни, Потап впервые все рассказал: "Самое интересное...".
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