Известный исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал забавное видео, в котором исполнил свой фирменный танец с Поляковой и Кравец.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский репер, продюсер и муж Насти Каменских, который был ведущим в "Лиге Смеха", поделился забавным видео в своем профиле в Instagram. В ролике Алексей с известными красотками исполнил свой фирменный танец под новогодний хит "Завтра", который вот-вот представит поклонникам.

В ролике Потап, певица Оля Полякова и юмористическая актриса Елена Кравец запечатлены в каком-то узком коридоре. Они забавно улыбаются и на нужном моменте начинают повторять синхронные движения из фирменно танца Потапа.

В подписи к публикации Алексей написал: "Хлоп!". Поклонники тут же принялись комментировать публикацию: "Это теперь любимая песня на НГ", "Супер песня", "Кравец очень похожа сейчас на Варум", "Ой, как мне нравится этот проект", "Ой! А я уже подумала, что с вами в компании Анжелика Варум", "Здорово получилось", "Я подумала, что это Варум, а не Кравец", "Елена Кравец, завела в заблуждение", "Не узнала вообще Кравец", "Зажигалки!", "Полякова такая яркая, что смотришь только на нее", "Классно", "Так сказать, тряхнули стариной".

Напомним, Полякова на "Маске" насмешила признанием, появившись с необычной прической: "Сделали четыре дырки...".

Как сообщала Politeka, Потап, вернувшись на "Голос країни", заговорил о дуэте Вакарчука с Поляковой: "Вот это интересно".

Также Politeka писала, что Потап в кресле тренера признался, почему вернулся на "Голос країни": "Как папа и как…".