Відомий український співак Олег Винник працює детективом шоу "Маска", а також бере участь і в інших шоу - через велику популярність у нього часто беруть інтерв'ю, в одному з яких він поділився цікавим.

Олег Винник приховує все про своє особисте життя, хоча вже давно ходять чутки про його дружину і сина, передає Politeka.net. Так, в Мережі повідомляють, що артист давно одружений на співачці і своїй бек-вокалістці Таюне (Таїсії Сватко), і у пари вже дорослий син.

Більш того, в одному з випусків програми Викриття журналісти побували в рідному селі співака. Місцеві жителі розповіли, що відгуляли пишне весілля Олега Винника і Таюне на два села. Торжество тривало близько тижня, і прийшли близько 200 гостей.

Мати і сестра співака були задоволені вибором дружини родича, і тепло прийняли невістку Таїсію Сватко в сім'ю.

Однак Олег Винник офіційно не коментує всю цю ситуацію, вважаючи, що артист повинен радувати тільки своєю творчістю. Хоча в новому інтерв'ю газеті "ТелеНеделя" зірка вирішив похвалитися, який він у коханні.

"На коханні не економлю", - такий заголовок винесли на обкладинку видання.

Примітно, що співак закохав у себе багато прихильниць, яких називають "вовчицями" на честь пісні "Вовчиця", що стала справжнім хітом.

Нагадаємо, односельці Винника розповіли про його розкішне весілля, назвавши ім'я обраниці

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