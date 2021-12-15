Зірка 1 + 1 Марічка Падалко розповіла про те, як розпоряджається грошима, поділившись зі своїми фанатами в соціальних мережах.

Як пише Politeka.net, Марічка Падалко є популярною вітчизняною телеведучою і зіркою 1 + 1. Нещодавно знаменитість відпочивала з сім'єю на курорті, але вже повернулася в Україну і продовжила роботу. Не забуває Марічка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Марічка була в стильній сукні. Падалко посміхалася, демонструючи образ.

"У мене непрості стосунки з грошима – з одного боку люблю спонтанні покупки порадувати себе і сім'ю, з іншого – ніколи собі не можу дозволити мати порожню картку. Я вже майже п'ятнадцять років, коли перестала бути для себе головною, з тих пір як народилися діти. Думаю, багато батьків мають схожі відчуття", - написала Марічка.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"У мене така зарплата, що нічого не залишається!", "Залишки - то на подорож в гори","красуня".

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