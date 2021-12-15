Як пише Politeka.net, Марічка Падалко є популярною вітчизняною телеведучою і зіркою 1 + 1. Нещодавно знаменитість відпочивала з сім'єю на курорті, але вже повернулася в Україну і продовжила роботу. Не забуває Марічка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Марічка була в стильній сукні. Падалко посміхалася, демонструючи образ.
"У мене непрості стосунки з грошима – з одного боку люблю спонтанні покупки порадувати себе і сім'ю, з іншого – ніколи собі не можу дозволити мати порожню картку. Я вже майже п'ятнадцять років, коли перестала бути для себе головною, з тих пір як народилися діти. Думаю, багато батьків мають схожі відчуття", - написала Марічка.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
Внучка Ротару оприлюднила кадри розкішного весілля на березі Карибського моря: "Красива ви пара"
63-річну Мадонну застали за миттям підлог: "Хотів би бути там..."
Українці сумують за зіркою "Україна має талант", йому було всього 34: "Залишився в наших серцях"
Кухар розкрила, чому Дікусару не дістався кубок "Танців з зірками": "Якщо ви уважно подивитеся..."
Ридаючу і кинуту Злату Огневич жорстко посварили в Мережі: "Мені вас не шкода"
"У мене така зарплата, що нічого не залишається!", "Залишки - то на подорож в гори","красуня".
Нагадаємо, зірка " 1+1» Марічка Падалко дала українцям цінну пораду прямо з магазину
Також Politeka повідомляла, що зірка 1+1 Марічка Падалко в червоному заворожила новорічним образом
А ще Politeka писала, що зірка 1 + 1 Марічка Падалко розповіла, як відпочила за кордоном вперше за 10 років