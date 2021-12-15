Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка після розлучення з чоловіком остаточно перебралася до Москви, здивувала шанувальників зимовими кадрами і заінтригувала концертом.
Як видно, на нових знімках Ані відображена в дивовижній зимовій локації біля красивого водоспаду. На прогулянку вона вийшла в стильному теплому образі - сірих спортивних штанях, бежевому светрі і білосніжній курці з капюшоном. Доповнюють образ модні світлі черевики. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на очах у неї величезні сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Лорак написала: "Яке щастя. Вже завтра ми зустрінемося з вами в Мінську! Будемо порушувати тишу любов'ю". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову фотосесію зірки, засинаючи її компліментами і лайками.
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Нагадаємо, Ані Лорак вразила атмосферними кадрами на засніженій вулиці: "Красива Снігуронька".
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак заворожила виглядом у прозорій сукні на червоній доріжці: "З таким чудовим образом...".
Також Politeka також писала, що Ані Лорак з гантелей в руках показала підтягнуту фігуру в короткому топі: "Тримаю баланс".