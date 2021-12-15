Відома співачка Ані Лорак поділилася в мережі стильними кадрами, на яких продемонструвала, як утеплилася на зиму.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка після розлучення з чоловіком остаточно перебралася до Москви, здивувала шанувальників зимовими кадрами і заінтригувала концертом.

Як видно, на нових знімках Ані відображена в дивовижній зимовій локації біля красивого водоспаду. На прогулянку вона вийшла в стильному теплому образі - сірих спортивних штанях, бежевому светрі і білосніжній курці з капюшоном. Доповнюють образ модні світлі черевики. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на очах у неї величезні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Лорак написала: "Яке щастя. Вже завтра ми зустрінемося з вами в Мінську! Будемо порушувати тишу любов'ю". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову фотосесію зірки, засинаючи її компліментами і лайками.

Нагадаємо, Ані Лорак вразила атмосферними кадрами на засніженій вулиці: "Красива Снігуронька".

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