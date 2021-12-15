Настя Каменських багато працює над собою, тому її зовнішність ідеальна, пише Politeka.net. Артистка багато займається спортом і правильно харчується, завдяки чому її шкіра сяє, а фігура ідеальна.
На нових фото в Instagram співачка похвалилася зовнішністю в червоному вбранні. Зірка закинула кучеряве волосся на бік, і похвалилася яскравим манікюром.
У пості Настя Каменських звернулася до дівчат, нагадавши, що кожна з них красива, піклується про себе, і приймає себе такою, яка вона є.
"Коли знаєш, на що ти здатна і йдеш до своїх цілей.
Коли говориш "зі мною так не можна" і коли говориш "так" тому, що робить тебе щасливою.
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Ти красива, коли випромінюєш добро.
І прекрасна, коли любиш. Світ. Людей в ньому. І себе.
Любов прикрашає. І ти заслуговуєш такої прикраси ✨", - написала Настя Каменських.
"Настя, ну ти дуже красива!👏 🔥 🙌 ", "Добре сказано істина в твоїх словах ти чарівна дівчина ❤️", "ви красиві і чарівні NK", "ви Красуня😍 і у вас приголомшлива фігура)", " яка красуня!!! Справжня💚 💜 💛 💙", - написали користувачі мережі.
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