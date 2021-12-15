Известная певица Настя Каменских, которая замужем за известным певцом и продюсером Потапом, решила станцевать перед камерой и впечатлила фанатов.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно показала домашние кадры после тренировки, решила устроить день танцев перед камерой. Поскольку певица часто показывает в сети чуть ли не каждый шаг своих рутинных дел, она также часто снимает разные ролики для Тик-Ток.

В этот раз она решила показать, как нарядила дом, украсила с мужем елку и теперь веселится перед камерой во время тренировки. Настя предпочитает заниматься дома, поэтому выкладывает разные ролики с занятий.

Подурачившись под елкой в своем спортивном костюме, она получила много отзывов:

«Елка красивее; безупречная елочка; хочу себе такую елку!; Как я хочууу такую ёлку!!!; с наступающим Новым годом вас🥰; Песня прям про Настю🔥❤; доброе утро, счастливого вторника, друзья🙋‍♂️☺️; ты крутая; Новый подарок🥰; Когда дети будут? ; в 6.00 тренировка 😳; одни и те же самые движения!!!!! уже приелись; классно двигаешься; сколько же ты бреда записываешь 🤦‍♂; Смотришь, как на пустышку, ссори! Что еще можешь?».

Отметим, певица начала свою карьеру в начале 2000-ых и запомнилась многоим благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Сейчас звезда много времени уделяет своей кареьре и развивает сольные проекты.

Ранее певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских в деталях показывает интерьер своего дома, где живет вместе с Потапом. Как известно, особняк находится под Киевом, недалеко от дома Юрия Горбунова и Кати Осадчей. Внутри особняка расположены панорамные окна, из которых виднеется поселок.

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