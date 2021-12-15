Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), решила обратиться к каждой девушке, подкрепив запись красивыми снимками.

Настя Каменских много работает над собой, поэтому ее внешность идеальна, пишет Politeka.net. Артистка много занимается спортом и правильно питается, благодаря чему ее кожа сияет, а фигура идеальная.

На новых фото в Инстаграм певица похвасталась внешностью в красном наряде. Звезда закинула кудрявые волосы на бок, и похвасталась ярким маникюром.

В посте Настя Каменских обратилась к девушкам, напомнив, что каждая из них красивая, заботится о себе, и принимает себя такой, какая она есть.

"Когда знаешь, на что ты способна и идешь к своим целям.

Когда говоришь “со мной так нельзя” и когда говоришь “да” тому, что делает тебя счастливой.

Ты красива, когда излучаешь добро.



И прекрасна, когда любишь. Мир. Людей в нем. И себя.

Любовь украшает. И ты заслуживаешь такого украшения ✨", - написала Настя Каменских.

"Настя, ну ты очень красивая!👏🔥🙌", "Хорошо сказано истина в твоих словах ты обворожительная девушка ❤️", "Вы красивы и обворожительны Nk", "Вы красотка😍 и у Вас потрясающая фигура)", "Какая красавица!!! Настоящая 💚💜💛💙", - написали пользователи Сети.

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