Настя Каменских много работает над собой, поэтому ее внешность идеальна, пишет Politeka.net. Артистка много занимается спортом и правильно питается, благодаря чему ее кожа сияет, а фигура идеальная.
На новых фото в Инстаграм певица похвасталась внешностью в красном наряде. Звезда закинула кудрявые волосы на бок, и похвасталась ярким маникюром.
В посте Настя Каменских обратилась к девушкам, напомнив, что каждая из них красивая, заботится о себе, и принимает себя такой, какая она есть.
"Когда знаешь, на что ты способна и идешь к своим целям.
Когда говоришь “со мной так нельзя” и когда говоришь “да” тому, что делает тебя счастливой.
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Ты красива, когда излучаешь добро.
И прекрасна, когда любишь. Мир. Людей в нем. И себя.
Любовь украшает. И ты заслуживаешь такого украшения ✨", - написала Настя Каменских.
"Настя, ну ты очень красивая!👏🔥🙌", "Хорошо сказано истина в твоих словах ты обворожительная девушка ❤️", "Вы красивы и обворожительны Nk", "Вы красотка😍 и у Вас потрясающая фигура)", "Какая красавица!!! Настоящая 💚💜💛💙", - написали пользователи Сети.
Напомним, Каменских рассказала, как встретить новый год в хорошей форме
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