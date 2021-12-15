Як повідомляє Politeka.net, головний герой нового сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Олександр Топольський поділився на своїй сторінці в Instagram чарівним фото і своїми думками.

На новій фотографії Алекс зображений, мабуть, на зйомках проекту. Перед камерою він з'явився в цікавому і навіть мрійливому образі - на ньому бежевий теплий светр і біла безрукавка з капюшоном. Увагу привертає кучерява шевелюра красеня, яка робить його образ більш романтичним.

У підписі до публікації Топольський написав: "З кожним днем на цьому проекті, я розумію, що ще дуже багато не знаю, але точно знаю, що тільки знати – мало і без почуттів цей світ просто сіра імла. Закохуйтеся, кайфуйте і цінуйте кожну мить з коханою людиною". Шанувальники не відразу почали коментувати знімок, засипаючи "Холостяка" компліментами і лайками.

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