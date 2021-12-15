Як пише Politeka.net, артистка продовжує радувати шанувальників сміливими образами на своїх нових фото і відео. На цей раз MARUV поділилася коротким роликом на своїй сторінці в Тікток.

Для нових кадрів співачка приміряла вбрання у своєму фірмовому стилі. На ній було коротке чорне латексне плаття з рукавами-ліхтариками. Його відмінною особливістю стала шнурівка на грудях і рукавах. Колготи в сіточку і високі чоботи зі шнурівкою відмінно вписалися в такий образ.

Крім того MARUV вирішила додати собі епатажності, пов'язавши на голову чорну шкіряну косинку. На кадрах співачка кокетувала перед камерою, опускаючи свої стильні окуляри і млосно торкаючись обличчя і грудей руками.

MARUV на відео співала пісню зі словами:»небезпечно було в тебе закохуватися".

Шанувальники співачки оцінили її відео.

"Принадність яка", "голосу 0", "відмінно", "небезпечно в тебе закохуватися", "Аня, ти прекрасна", "вогонь", - пишуть люди про ролик MARUV.

Нагадаємо, MARUV похвалилася ефектною обновкою, згадавши радянський фільм.

Як повідомляла Politeka, MARUV влаштувала новорічні танці в наряді з фірмовою фішкою.

Також Politeka писала, що MARUV влаштувала провокацію з подружкою і жорстко відповіла українцям на критику.