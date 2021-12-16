Співачка і одна з суддів проекту "Співають всі!" Анастасія Приходько несподівано для себе опинилася в гримерці пізно ввечері і розповіла про незвичайний досвід.

Як пише Politeka.net, співачка поділилася новими кадрами у своєму Instagram. Приходько показала, як виглядає її підготовка до зйомок.

За словами співачки, вечір середи видався для неї досить незвичайним.

"Перший раз на улюбленому каналі в таку пізню годину ... такий пізній ефір. Завжди вранці-вранці, а сьогодні прям в ніч! Закінчується ефір о 23: 45 і через 15 хвилин я стану гарбузом – о 12 годині ночі", - пожартувала співачка і сама ж розсміялася.

Вона показала, як їй роблять макіяж перед зйомками. Приходько сиділа в кріслі гримерки і знімала себе в дзеркалі, поки візажист працювала над її обличчям.

Пізніше співачка показала результат. Їй зробили ефектний макіяж, підкресливши очі темними тінями. Разом з чорними брюками і піджаком образ Приходько вийшов дуже суворим, але, в той же час, привабливим і загадковим.

Нагадаємо, суддя "Співають всі" Приходько забавно потролила Сосєдова з "Х-Фактор".

Як повідомляла Politeka, Приходько розговорилася про непристойні пропозиції, які отримує.

Також Politeka писала, що суддя "Співають всі" Приходько чесно розповіла про сварки з чоловіком.