Відгримів перший з двох новорічних концертів"Квартал 95". Не тільки жартами єдиними: виступили кращі артисти української та зарубіжної сцени.

У зв'язку з великим ажіотажем новорічний концерт-зйомку "Вечірнього Кварталу» було вирішено подвоїти - перший захід відбувся 15 грудня, а другий пройде 16 грудня в Палаці "Україна", передає Politeka.net.

У перший день на глядачів чекали музичні сюрпризи від Олі Полякової та Олега Винника, Івана Дорна та DOROFEEVA. Особливий ажіотаж викликала поява на сцені титанів російського року - групи "Мумій Троль".

Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий поділився в своїх "сторіз" в Instagram кадрами з вокалістом "Мумій Троля" Іллею Лагутенком. Примітно, що вони з колегою, Степаном Казаніним акомпанували співакові: Кошовий грав на саксофоні, а його товариш на гітарі.

"А такого, друзі, від наших хлопців ви ще не чули!", - йдеться в підписі до кадрів, на яких "кварталівці" репетирували.

"Талановита людина талановита у всьому", - підписані інші кадри.

Примітно, що "Мумій Троль" також дадуть великі концерти в Харкові та Одесі. Про їхні плани зібрати стадіони в цих українських містах оголошено в Instagram. Зазначається, що Лагутенко готує для своїх шанувальників особливу програму.

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