Поява російської рок-групи "Мумій Троль" на сцені "Вечірнього Кварталу" наробила шуму. Ведучій "Світлого життя" Каті Осадчій вдалося поспілкуватися з фронтменом колективу Іллею Лагутенком за лаштунками шоу.

Так, новорічна ТВ-зйомка "Квартал 95" розтягнулася на два дні - занадто багато було бажаючих виступити на сцені. У перший день, 15 грудня, цвяхом програми стали російські рокери "Мумій Троль". На сторінці "Світського життя" опублікували цікаві закулісні кадри з вокалістом групи Іллею Лагутенком, передає Politeka.net.

Осадча, в стильному рожевому костюмі і незвичайному головному уборі, взяла інтерв'ю у 53-річного артиста (повна версія вийде трохи пізніше). На кадрах вони з Лагутенком сміялися. Примітно, що ведуча зверталася до музиканта українською мовою, а той, розуміючи, про що вона говорить, відповідав російською.

"Чим молодші люди співають мої пісні, тим... хтось точно подасть воду", - заявив рокер.

Посивілий Лагутенко був у чорному худі з принтом і білих спортивних штанях. А ось на сцені "Вечірнього кварталу" він виступив в елегантному синьому костюмі.

"Мумій Троль" також планує дати два великих концерти в Харкові та Одесі. Про це йдеться в анонсі на їх офіційній сторінці в Instagram. Українські фанати чекають з нетерпінням.

"Мої улюблені, Україна вас так любить і чекає!❤️Чудова новина)";

"Будемо гуляти!!😇 💞 "; "А Дніпро????? Ми теж хочемо!!!"

Нагадаємо, у кварталі 95 перед українцями несподівано постав відомий російський співак: "Такого, друзі, ви ще не чули"

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