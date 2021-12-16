Так, новогодняя ТВ-съемка "Квартал 95" растянулась на два дня - слишком много было желающих выступить на сцене. В первый день, 15 декабря, гвоздем программы стали российские рокеры "Мумий Тролль". На страничке "Світского життя" опубликовали любопытные закулисные кадры с вокалистом группы Ильей Лагутенко, передает Politeka.net.

Осадчая, в стильном розовом костюме и необычным головном уборе, взяла интервью у 53-летнего артиста (полная версия выйдет чуть позже). На кадрах они с Лагутенко смеялись. Примечательно, что ведущая обращалась к музыканту на украинском языке, а тот, понимая, о чем она говорит, отвечал на русском.

"Чем моложе люди поют мои песни, тем... кто-то точно подаст воду", - заявил рокер.

Поседевший Лагутенко был в черном худи с принтом и белых спортивных штанах. А вот на сцене "Вечернего квартала" он выступил в элегантном синем костюме.

"Мумий Тролль" также планирует дать два больших концерта в Харькове и Одессе. Об этом говорится в анонсе на их официальной страничке в Инстаграм. Украинские фанаты ждут с нетерпением.

"Мои любимые, Украина вас так любит и ждет!❤️Восхитительная новость)";

"Будем кутить!!😇💞"; "А Днепр????? Мы тоже хотим!!!"

Напомним, в Квартале 95 перед украинцами неожиданно предстал известный российский певец: "Такого, друзья, вы еще не слышали"

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