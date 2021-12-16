Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів.

Так, на цей раз актриса опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ольга Сумська показала, як вона виглядала, коли їй було 19 років. Варто відзначити, що телеведучій зараз 55 років.

"Це я стою мрійлива, 19-річна студентка театрального на студії Довженка... Фотограф підловив хороший момент... вийшла після кінопроби та загадую бажання... я дуже часто ходила на проби тоді... але режисери частіше на хороші ролі стверджували московських і прибатійських артисток. Одне - я завжди вірила в себе і була наполегливою..Та я і зараз така", — розповівши Ольга Сумська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Оля, зараз ви красива, але інша.. Зовсім.. І справа не у віці. Просто вираз обличчя невловимо змінилося. Обличчя стало ідеальним. А раніше було щось трагічне, сумне, сумне.. Щось, що робило вас незабутньою і неповторною.. Так, напевно, це чарівність все ж молодості. Просто я дивлюся на Дженіфер Лопес... У неї нічого не змінилося.. Чарівність юності не пішла.. Як це їй вдається - розуму не докладу.. У Вас видно процедури, які робили з особою. 🤗🤔😉. А у неї сильно це непомітно... Це чесно. Не ображайтеся тільки.."

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