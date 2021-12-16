Известная актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая прославилась благодаря своей главной роли в сериале "Роксолана", показала, как выглядела в 19 лет.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов.

Так, на этот раз актриса опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ольга Сумская показала, как она выглядела, когда ей было 19 лет. Стоит отметить, что телеведущей сейчас 55 лет.

"Это я стою мечтательная, 19-летняя студентка театрального на студии Довженко… Фотограф подловил хороший момент… Вышла после кинопробы и загадываю желания… Я очень часто ходила на пробы тогда… Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибатийских артисток. Одно - я всегда верила в себя и была настойчивой..Да я и сейчас такая", — рассказала Ольга Сумская.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Оля, Сейчас вы красивая, но другая.. Совсем.. И дело не в возрасте. Просто выражение лица неуловимо поменялось. Лицо стало идеальным. А раньше было что-то трагическое, грустное, печальное.. Что-то, что делало Вас незабываемой и неповторимой.. Да, наверное, это очарование все же молодости. Просто я смотрю на Дженифер Лопес... У нее НИЧЕГО не поменялось.. Очарование юности не ушло.. КАК это ей удается - ума не приложу.. У Вас видны процедуры, которые делали с лицом. 🤗🤔😉.А у нее а сильно это незаметно... Это честно. Не обижайтесь только.."

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