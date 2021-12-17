Учасник шоу Віталій вийшов на сцену і відчував себе цілком впевнено при спілкуванні з суддями, проте через хвилювання номер не вдався.

Як повідомляє Politeka.net, учасник "Україна має талант" Віталій Островерхов вийшов на сцену з ключками для гольфу. Судді навіть почали жартувати, а чи не помилився він локацією, проте під час виступу все встало на свої місця (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Під час свого номера, артист балансував ключками і жонглював м'ячиками для гольфу. Весь цей час судді активно коментували виступ Віталія. Однак, в якийсь момент все пішло не так, в результаті жоден з трюків не вдався. Замість того щоб зупинити виступ і почати все заново, артист продовжив наполегливо намагатися виконати хоч один з трюків.

У якийсь момент запрошена суддя Маша Єфросиніна видала: "Нам треба заткнутися. Все, мовчимо". Схоже телезірка вирішила, що саме коментарі суддів стали причиною зриву номера.

На жаль, через хвилювання Віталію не вдалося добре виступити, хоча видно, що він дуже старався. Сергій Притула навіть в якийсь момент натиснув на червоний хрест. За підсумком, він не отримав схвалення суддів і з ганьбою покинув сцену.

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