Участник шоу Виталий вышел на сцену и чувствовал себя вполне уверено при общении с судьями, однако из-за волнения номер не удался.

Как сообщает Politeka.net, участник "Україна має талант" Виталий Островерхов вышел на сцену с клюшками для гольфа. Судьи даже начали шутить, а не ошибся ли он локацией, однако во время выступления все встало на свои места (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Во время своего номера, артист балансировал клюшками и жонглировал мячиками для гольфа. Все это время судьи активно комментировали выступление Виталия. Однако, в какой-то момент все пошло не так, в итоге ни один из трюков не удался. Вместо того чтобы остановить выступление и начать все заново, артист продолжил упорно пытаться выполнить хоть один из трюков.

В какой-то момент приглашенная судья Маша Ефросинина выдала: "Нам надо заткнуться. Все, молчим". Похоже телезвезда решила, что именно комментарии судей стали причиной срыва номера.

К сожалению, из-за волнения Виталию не удалось хорошо выступить, хотя видно, что он очень старался. Сергей Притула даже в какой-то момент нажал на красный крест. По итогу, он не получил одобрение судей и с позором покинул сцену.

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