Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських.

Так, цього разу Даніель Салем прийшов на студію до Потап з програмою "Зірковий шлях". Артист розкрив ведучому безліч фактів зі свого життя і вирішив поділитися планами на наступний рік. Потап розповів, що хоче зібрати НСК "Олімпійський" зі своєю групою "MOZGI". А також йому хочеться, щоб його дружина домоглася своєї мрії.

"Мені дуже хочеться, щоб моя дружина в професійному розрізі домоглася своєї мрії та в наступному році поїхала на Latin Grammy. Думаю, що ми все більше і більше будемо проводити часу там, за кордоном, але обов'язково будемо приділяти час Україні", - розповів Потап.

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