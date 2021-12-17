Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських.
Так, цього разу Даніель Салем прийшов на студію до Потап з програмою "Зірковий шлях". Артист розкрив ведучому безліч фактів зі свого життя і вирішив поділитися планами на наступний рік. Потап розповів, що хоче зібрати НСК "Олімпійський" зі своєю групою "MOZGI". А також йому хочеться, щоб його дружина домоглася своєї мрії.
"Мені дуже хочеться, щоб моя дружина в професійному розрізі домоглася своєї мрії та в наступному році поїхала на Latin Grammy. Думаю, що ми все більше і більше будемо проводити часу там, за кордоном, але обов'язково будемо приділяти час Україні", - розповів Потап.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте похвалилася високим красенем-сином: "Дені супер"
Трагедія забрала життя подружньої пари: син увійшов до квартири і знайшов тіла
У Кварталі 95 перед українцями несподівано постав відомий російський співак: "Такого, друзі, ви ще не чули"
Дан Балан з юною блондинкою показав всю силу своїх почуттів: "Моя улюблена"
Продюсера "Голосу країни" закликали до відповіді за новий склад тренерів: "Танці з зірками" вже полетіли до біса"
Раніше повідомлялося, Потап, повернувшись на "Голос країни", заговорив про дует Вакарчука з Поляковою: "Ось це цікаво"
Також, Потап розсипався в компліментах перед новим тренером "Голосу країни": "Дивовижна, вражаюча особа"
Politeka розповідала, екс-коханий Каменських не зник з її життя, Потап вперше все розповів: "Найцікавіше..."