Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.

Так, на этот раз Даниэль Салем пришел на студию к Потапу с программой "Зірковий шлях". Артист раскрыл ведущему множество фактов из своей жизни и решил поделиться планами на следующий год. Потап рассказал, что хочет собрать НСК "Олимпийский" со своей группой "MOZGI". А также ему хочется, чтобы его супруга добилась своей мечты.

"Мне очень хочется, чтобы моя супруга в профессиональном разрезе добилась своей мечты и в следующем году поехала на Latin Grammy. Думаю, что мы все больше и больше будем проводить времени там, за границей, но обязательно будем уделять время Украине", — рассказал Потап.

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