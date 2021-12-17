Співак, блогер, стендапер і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, як прикрасив їх з дружиною будинок, чекаючи Новий рік - артист розкрив етапи і похвалився результатами.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва вже більше 10 років разом, передає Politeka.net. Пара кілька років жила на орендованій квартирі в Києві, але пізніше переїхала в заміський будинок.

Особняк знаходиться в закритому котеджному містечку, на його просторій території є басейн і тераса. Інтер'єр будинку стриманий, в ньому світлі стіни, натуральна підлога і багато дзеркал. Також співачка часто показує велику гардеробну, і нерідко - зону вітальні з ТБ і світлою кухнею з островом.

У нових сторіс задоволений Володимир Дантес вирішив похвалитися, як ефектно прикрасив будинок.

Артист показав ялинку в розібраному стані.

За словами співака, на допомогу для декорування будинку прийшов професіонал.

"До нас приїхала Юля, а значить будинок скоро буде дуже красивий", - написав блогер.

Пізніше артист показав, як у підсумку виглядає вітальня з прикрашеною ялинкою, і сходи: "Уііііі", - написав він.

Артист проспівав англійською мовою: "Це любов", вказуючи на ялинку, яка світиться.

Зазначимо, по сусідству з Надею Дорофєєвою і Володимиром Дантесом живе Дмитро Монатік з родиною.

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