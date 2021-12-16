Відома співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) вирішила зробити кавер на російський хіт "Біла ніч" і переспівала його українською мовою.

Як передає Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шемаєва) є відомою українською співачкою, що представляє молоде покоління артистів. Вона прославилася завдяки своїм хітам, які складає сама.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Jerry Heil вирішила переспівати відомий хіт 85-тих років "Біла Ніч" групи "Форум". Співачка зробила незвичайний кавер пісні, переробивши її українською мовою.

"А що якщо випустити цю пісню українською?

"Біла ніч опустилася як хмара

Вітер ворожить на юному листі

Чую знайому мову, бачу вигляд твій

Ну чому це тільки уві сні",- перепела відомий хіт Jerry Heil.

Шанувальники залишили їй безліч коментарів: "Дуже красиво", "Випускай", "Така талановита", "Одна з улюблених пісень", "Дуже класно звучить у вашому виконанні", "По-українськи звучить краще! Може бути, через твого голосу?🤔 Хоча... навряд)".

Нагадаємо, Jerry Heil записала нову пісню з Анною Трінчер на семпл Ірини Білик "Мне не жаль".

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