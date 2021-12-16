Українська співачка Надя Дорофєєва, солістка гурту "Время и Стекло", що розпався, з'явилася на сцені "Квартал 95" в несподіваному для себе амплуа і не менш несподіваній компанії.

31-річна Дорофєєва заспівала разом з солістом легендарної російської рок-групи "Мумій Троль" Іллею Лагутенком. Відповідними кадрами співачка поділилася в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Дорофєєва та Лагутенко стали зірковими гостями на новорічній ТВ-зйомці "Вечірнього кварталу", що відбулася 15 грудня в Палаці "Україна". На сцені гумористичного шоу артисти разом виконали відомий хіт "Мумій Троль" - "Ведмедиця".

Дорофєєва, від якої шанувальники звикли чути тільки поп-музику, перевтілилася в справжню рок-діву - вийшовши на сцену в шкіряних штанях і з електрогітарою, на якій ще й зіграла, мотиляючи розпущеною шевелюрою.

"Ввижається чи то велика, чи то Мала Ведмедиця", - співали вони з Лагутенком під оплески публіки.

Виступ Дорофєєвої та "Мумій Троль" на сцені "Квартал 95" українці зможуть побачити в новорічну ніч.

Додамо, також у святковій ТВ-зйомці, яку розтягнули на два дні, візьмуть участь: Оля Полякова, Олег Винник, Іван Дорн, Дмитро Монатік, Софія Ротару, Тіна Кароль та інші.

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