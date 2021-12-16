Украинская певица Надя Дорофеева, солистка распавшейся группы "Время и Стекло", появилась на сцене "Квартал 95" в неожиданном для себя амплуа и не менее неожиданной компании.

31-летняя Дорофеева спела вместе с солистом легендарной российской рок-группы "Мумий Тролль" Ильей Лагутенко. Соответствующими кадрами певица поделилась в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Дорофеева и Лагутенко стали звездными гостями на новогодней ТВ-съемке "Вечернего квартала", состоявшейся 15 декабря во Дворце "Украина". На сцене юмористического шоу артисты вместе исполнили известный хит "Мумий Тролль" - "Медведица".

Дорофеева, от которой поклонники привыкли слышать только поп-музыку, перевоплотилась в настоящую рок-диву - выйдя на сцену в кожаных штанах и с электрогитарой наперевес, на которой еще и сыграла, мотыляя распущенной шевелюрой.

"Мерещится то ли большая, то ли малая Медведица", - пели они с Лагутенко под аплодисменты публики.

Выступление Дорофеевой и "Мумий Тролль" на сцене "Квартал 95" украинцы смогут увидеть в новогоднюю ночь.

Добавим, также в праздничной ТВ-съемке, которую растянули на два дня, примут участие: Оля Полякова, Олег Винник, Иван Дорн, Дмитрий Монатик, София Ротару, Тина Кароль и другие.

Напомним, в Квартале 95 перед украинцами неожиданно предстал известный российский певец: "Такого, друзья, вы еще не слышали"

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