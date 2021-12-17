Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук є популярною вітчизняною актрисою. Зірка крім зйомок веде і сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Саліванчук була в незвичайному вбранні, яким підкреслила форми. Зірка стояла біля стіни, вражаючи видом.
"Велика частина магії у світі здається неіснуючою, тому що ми занадто сліпі або занадто зайняті, щоб побачити це.
А я скажу так. Чари є.
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Звичайно, це не рожеві єдинороги або скатертина самобранка, але диво точно є!!!
Ось воно-диво. В кожному зітханні.
Змішаного зі свіжістю снігу, що випав або ароматом ялинки, яку тато тільки що приніс з морозу (пам'ятаєте це почуття з дитинства?).
Чари в кожному неспішному Русі усміхнених старичків.
У ніжному співі сховалися в листі дерев птахів.
А перша посмішка твоєї дитини, Ну Хіба це не диво?!
Та й взагалі, задумайтеся. Дихання людини ... ми навіть не помічаємо що дихаємо, а це ж геніальне диво, яке створив Бог, Всесвіт, хто в це вірить.
Не чекайте дива, дивуйтеся самі. І біжіть, біжіть від песимістів, скептиків, скигліїв, відсувайте їх. Вони руйнують очікування і віру в чудеса життя
А диво є! Воно в кожному з нас", - написала Анна під фото.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Воно не може не їсти", "зауваж будь ласка, я тебе дуже люблю", "дуже красива".
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