Хореограф і танцюрист Євген Кот, якого запросили в новому сезоні "Україна має талант" суддею разом з партнеркою по "Танцях з зірками" Ксенією Мішиною, показав, як проводить час з коханою.

Євген Кот вже кілька років одружений на чотириразовій чемпіонці миру з танців на пілоні - Наталії Татаринцевій, пише Politeka.net. Пара намагається побільше проводить часу разом, хоча їх графіки дуже насичені.

Хореограф у новому пості показав на публіку ніжності з коханою брюнеткою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Пара позувала біля вікна, прикрашеного ялинками. Женя Кот обіймав і цілував дружину.

"Трошки новорічної ніжності вам в стрічку)🤍", - написав танцюрист.

За п'ять годин публікація зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Які ви красиві!🔥 😍 ", "Це найкрасивіше відео, яке я сьогодні бачила", "ви дуже красива пара😍", "які ви милі 😍 дуже ніжне відео❤️", "бережіть один одного"," скільки любові і ніжності в цьому відео😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Євген Кот і Наталія Татаринцева одружилися в 2019 році на тихоокеанському острові Муреа, який розташований неподалік Таїті.

Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Євген Кот випробував м'язи на міцність

Також Politeka повідомляла, що суддя "Україна має талант" Кіт у піжамі засвітив свою величезну гардеробну

А ще Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Євген Кот позагравав з красунею-дружиною