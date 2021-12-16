Євген Кот вже кілька років одружений на чотириразовій чемпіонці миру з танців на пілоні - Наталії Татаринцевій, пише Politeka.net. Пара намагається побільше проводить часу разом, хоча їх графіки дуже насичені.
Хореограф у новому пості показав на публіку ніжності з коханою брюнеткою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Пара позувала біля вікна, прикрашеного ялинками. Женя Кот обіймав і цілував дружину.
"Трошки новорічної ніжності вам в стрічку)🤍", - написав танцюрист.
За п'ять годин публікація зібрала понад 30 тисяч переглядів і багато коментарів.
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"Які ви красиві!🔥 😍 ", "Це найкрасивіше відео, яке я сьогодні бачила", "ви дуже красива пара😍", "які ви милі 😍 дуже ніжне відео❤️", "бережіть один одного"," скільки любові і ніжності в цьому відео😍", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Євген Кот і Наталія Татаринцева одружилися в 2019 році на тихоокеанському острові Муреа, який розташований неподалік Таїті.
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